Фотовыставка «Золотая книга» заработала на склоне площади Славы в Самаре 13 декабря 2022

Самарцы смогут узнать о юных талантах и их достижениях Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 13 декабря 2022 года, на склоне площади Славы в Самаре заработала фотовыставка «Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области». Портреты юных талантов разместили на экранах мультимедийного комплекса.

Проект «Золотая книга» реализуют в регионе с 2006 года. За это время героями издания стали 137 одаренных детей, которые представляют 30 специальностей по всем видам искусства. Каждому отведена отдельная страница, где указаны достижения и награды дарований.

В 2022 году лауреатами «Золотой книги» стали 10 ребят. Среди них: Елена Аришина, Алла Бурмистрова, Анна Кузнецова, Елизавета Лабодина, Амин Мусин, Михаил Никифоров, Анна Онькова, Федор Павлов, Екатерина Скальненкова, Екатерина Соколова.

Выставка с портретами лауреатов 2022 года будет работать на площади Славы с 13 по 27 декабря. В начале 2023-го экспозицию расширят. На ней представят «страницы» с именами 137 одаренных детей Самарской области – всех участников проекта за 16 лет.

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