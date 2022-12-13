Стала известна причина появления дыма в районе аэропорта Курумоч 13 декабря 2022 года

Клубы черного дыма около аэропорта взволновали самарцев
Утром во вторник, 13 декабря 2022 года, самарцы заметили клубы черного дыма в районе аэропорта Курумоч. Что именно там горело, осталось для них загадкой. Очевидцы сняли происшествие на видео.
В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что вызовов в район аэропорта не поступало. Причины появления дыма, который взволновал жителей региона, объяснили представители воздушной гавани.
- Служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов проводила плановые учения, - пояснили «КП-Самара» в аэропорту Курумоч.
Во время учений пожарные тушили специально организованное возгорание, от чего и образовался дым.
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