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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:48

Стала известна причина появления дыма в районе аэропорта Курумоч 13 декабря 2022 года

В самарской аэрогавани объяснили, что произошло
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
Клубы черного дыма около аэропорта взволновали самарцев

Клубы черного дыма около аэропорта взволновали самарцев

Утром во вторник, 13 декабря 2022 года, самарцы заметили клубы черного дыма в районе аэропорта Курумоч. Что именно там горело, осталось для них загадкой. Очевидцы сняли происшествие на видео.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что вызовов в район аэропорта не поступало. Причины появления дыма, который взволновал жителей региона, объяснили представители воздушной гавани.

- Служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов проводила плановые учения, - пояснили «КП-Самара» в аэропорту Курумоч.

Во время учений пожарные тушили специально организованное возгорание, от чего и образовался дым.

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