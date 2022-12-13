В Самарской области мужчина вскрыл чужую калитку, чтобы украсть две плиты

Задержанный признался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что с ее участка пропали две плиты и металлические листы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, заявительница объяснила, что сама не живет в доме, но просит родственников посещать участок и проверять его на сохранность. В один из визитов они обнаружили, что калитка открыта, а со двора украли металлические листы, а из квартиры пропали две плиты. Ущерб оценили на сумму 6 100 рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался сосед женщины. Подозреваемый признался, что открыл калитку топором, а похищенное сдал в металлолом. Возбуждено уголовное дело.

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