Самарцы поддержали строительство ветклиники на ул. Печерской

Ветклинику хочет построить Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по поводу строительства ветеринарной клиники. Ее планируют разместить на улице Печерской в Советском районе. Горожане поддержали проект. Информация об этом размещена на сайте администрации областной столицы.

Ветеринарную клинику хотят построить на участке площадью 4028 кв. м. Заявитель – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Самарцы одобрили использование территории под амбулаторное ветеринарное обслуживание.

– Я за строительство ветеринарной клиники. Район большой, густонаселенный, должна быть возможность обратиться к ветеринару, – отметила одна из участниц публичных слушаний.

Против клиники для животных на улице Печерской никто не выступил.

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