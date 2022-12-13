Инвестиции в экономику Самарской области достигли почти 267 млрд рублей

По объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в ПФО Фото: правительство Самарской области

Инвестиции в экономику Самарской области по итогам третьего квартала 2022 года выросли на 4,9%. Их объем составил 266,9 млрд рублей. Регион по-прежнему занимает по этому показателю одно из лидирующих мест в ПФО.

Так, с января по сентябрь 2022 года наибольший рост объема инвестиций зафиксировали в производстве бумаги и бумажных изделий – в 3,8 раза. На втором месте – в водоснабжении и водоотведении – на 86%, в металлургическом производстве – почти на 60%. Также увеличился объем инвестиций в сфере транспортировки и хранении; профессиональной, научной и технической деятельности; производство стройматериалов – на 36,6; 24,3 и 14,3% соответственно.

– Свои плоды приносят усилия по созданию лучших условий для инвесторов, плановая работа по освоению и развитию инвестплощадок, тесное взаимодействие с федеральными властями. Предприятия демонстрируют стремление к росту и освоению новых направлений деятельности и рынков сбыта, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Регион повторил рекорд 2021 года по запуску инвестпроектов. Было открыто 25 новых производств. К примеру, логистический центр Яндекс.Маркета, крупнейший хаб онлайн-ритейлера OZON, завод по производству пластиковой тары, серийное производство инновационного медоборудования и т.д.

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