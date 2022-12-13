В Самарской области начнут действовать новые правила назначения пособий для семей с детьми

Семьям с детьми окажут необходимую поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области со следующего года начнут действовать новые меры поддержки. Семьям с детьми назначат пособия.

Семьи получат дополнительную поддержку с 1 января 2023 года. Соответствующие документы разработали по поручению Президента страны. На внеочередном заседании правительства Самарской области определили, какие меры должны принимать в регионе. Выплату назначат семьям с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Поддержку окажут тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума.

Также выплаты будут получать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках. Размер пособия составит от 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Беременным женщинам пособие рассчитают исходя из прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Отмечают, если в семье несколько детей, в возрасте до 17 лет, пособие назначат на каждого ребенка.

Средства выделят из бюджета. На эти цели предусмотрели 11,7 миллиардов рублей, 7,5 из которых средства федерального бюджета 4,2 миллиарда – регионального. В скором времени утвердят нормативные документы на региональном уровне.

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