Число рейсов на речной переправе Самара – Подголятино сократят до трех с 14 декабря 2022

Дважды в день теплоходы будут заходить на Проран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали расписание движения судов до села Подголятино. Они начнут курсировать по-новому со среды, 14 декабря 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Изменения в график движения судов внесли из-за тяжелой ледовой обстановки на Волге. Если ранее они делали по шесть рейсов в день, то теперь это количество сократится до трех. Отправление из Самары намечено на 7:00 (Проран), 12:00, 17:00 (П), а из Подголятино – в 7:30, 12:30 и 17:30.

Продавать билеты тем, кто отправляется из Подголятино или Прорана, будут кассиры на теплоходах «Ом». В Самаре билеты можно будет приобрести на речном вокзале. Посадка и высадка пассажиров в Подголятино и на Проране будет производиться через носовой трап судна.

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