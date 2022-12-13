В Самаре отремонтируют еще 6 дворов в Кировском районе

На участке установят новую детскую площадку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре планируют отремонтировать еще 6 дворов в Кировском районе. В областной столице идет подготовка к сезону благоустройства.
По информации городской администрации, в Кировском районе объявили аукцион по выбору подрядчиков для благоустройства дворов. В регионе продолжают реализовывать программу «Жилье и городская среда». В следующем году специалисты обновят 6 дворов по адресам: улица Стара-Загора, 267Б, улица Черемшанская, 240, Зубчаниновское шоссе, 124а, Стара-Загора, 184, улица Путейска, 14, улица Свободы, 220.
Отмечают, что работы начнут с наступлением благоприятной погоды. Подрядчики отремонтируют проезды, тротуарные дорожки, установят детскую и спортивную площадки.
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