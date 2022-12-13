Программы укрепления здоровья внедряют на предприятиях Самарской области

Корпоративные программы укрепления здоровья реализуют в 27 предприятиях региона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На предприятиях Самарской области внедряют программы укрепления здоровья. Среди них: правильное питание, физическая активность, борьба с курением и злоупотреблением алкоголя, инфекционная безопасность. Все это – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Демография».

– На работе мы проводим почти половину времени бодрствования. Очень важно, чтобы рабочее место становилось источником поддержания и укрепления здоровья, а не его разрушения. Поэтому корпоративные мероприятия по укреплению здоровья очень важны, – отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

В настоящее время корпоративные программы укрепления здоровья реализуют в 27 предприятиях региона. Еще в ряде организаций проводятся подготовительные работы по их внедрению. Данные программы позволяют оценить здоровье сотрудников, выявить факторы риска, а также мониторить их состояние и формировать навыки самоконтроля и ЗОЖ.

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