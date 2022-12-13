Фотовыставка «Рожденные в сердце России» открылась в ТРК «Гудок» в Самаре 13 декабря 2022

Выставка будет работать в историческом парке "Россия - моя история" до 10 января 2023 года Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 13 декабря 2022 года, в Самаре заработала фотовыставка изделий лауреатов фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Экспозиция представлена в историческом парке «Россия – моя история», который расположен на третьем этаже ТРК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131).

Жители и гости Самары смогут увидеть на фотовыставке лучшие работы местных мастеров. Среди них: кружевоплетение и вышивка, народный костюм, аппликация из соломки, резьба по дереву, художественная керамика, лаковая миниатюра и народная кукла. Выставка будет работать в историческом парке до 10 января 2023 года. Посетить ее смогут все желающие – вход бесплатный.

В дальнейшем фотовыставка переедет. С 12 января 2023 года работы можно будет увидеть на площадках учреждений культуры региона.

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