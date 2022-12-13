Принят бюджет Самары на 2023 год

Бюджет Самары превышает 18 млрд рублей Фото: администрация Самары

Во вторник, 13 декабря 2022 года, гордума приняла бюджет Самары на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. В нем заложили более 18 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Бюджет сохранил социальную направленность. Заложено софинансирование нацпроектов, федеральных и региональных программ и проектов по строительству и ремонту образовательных и спортивных учреждений, дорожной и коммунальной инфраструктуры, - отметили в мэрии.

Так, в бюджете Самары заложили деньги на ремонт школьных столовых, расселение аварийного жилья, на строительство детского сада на 240 мест в Промышленном районе. Также предусмотрено финансирование на обновление парков «Молодежный» и «Воронежские озера», Ерик Парка и сквера «Самарец»; на ремонт Южного моста и улицы Алма-Атинской. Кроме того, власти намерены закупить в 2023 году 12 новых трамваев и продолжить обновление вагонов метро.

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