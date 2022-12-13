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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:13

ВТБ улучшил условия по автокредитам с отложенным залогом

Для этого нужны определенные условия
Елена ЧЕЧЕНИНА

ВТБ снизил базовую процентную ставку по автокредитам с отложенным залогом и увеличил суммарный размер скидки за личное страхование и оформление карты банка. В результате минимальная ставка по программе теперь составляет 3,9%.

- Декабрь демонстрирует сезонное увеличение спроса клиентов, которые стремятся реализовать свои планы до конца года. Чтобы поддержать заемщиков, мы существенно улучшили условия по автокредитам с отложенным залогом. Программа зарекомендовала себя как альтернатива кредиту наличными, позволяя клиентам оперативно получить деньги на руки. В то же самое время по этому продукту действует более низкая ставка за счет оформления автомобиля в залог в течение двух месяцев после сделки. Помимо доступных ценовых параметров, преимуществами программы являются минимальные требования как к транспортному средству, так и к продавцу: клиенты могут приобрести новую машину или с пробегом, у дилера или «с рук», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» банка Алексей Бочарников.