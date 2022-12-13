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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:58

В Самарской области ожидается усиление ветра 14 декабря 2022 года

В регионе объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В Самарской области усилится ветер

В Самарской области усилится ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили горожан об усилении ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду. Самарцам рекомендуют не прятаться за остановками и рекламными щитами во время ураганного ветра. Также лучше гражданам не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Сотрудники МЧС по региону сообщили о необходимости убрать хозяйственные вещи со двора и балкона. По возможности, лучше не оставлять автомобили под деревьями.

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