В Самарской области злоумышленники подожгли чужие велосипеды, коляску и санки

Злоумышленники признали свою вину. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Кинель Самарской области местные жители обратились за помощью к сотрудникам полиции. Неизвестные подожгли вещи в подъезде.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленники подожгли коляски, велосипеды и самокаты, хранившиеся в подъезде. Ущерб от их противоправной деятельности составил 72 тысячи рублей. Правоохранители осмотрели место происшествия и смогли задержать подозреваемых. Оказалось, злоумышленники вскрывали двери только тех подъездов, на которых были слабые магниты.

Полицейские задержали 20-летнего молодого человека. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также подозреваемый предоставил данные второго поджигателя. Злоумышленники частично возместили ущерб. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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