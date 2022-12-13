В Самарской области фонд содействия инновациям вложил в проекты региона 364 млн рублей

В регионе продолжают помогать инновационным проектам

В Самарской области фонд содействия инновациям поддержал проекты региона. Удалось привлечь рекордную сумму финансирования.

Фонд подвел итоги сразу нескольких конкурсов и программ. Инноваторы региона получили крупные гранты для развития собственных проектов. В регионе создали все условия для работы над высокотехнологичных стартапов. В губернии продолжает функционировать инфраструктура поддержки инноваций.

- Мы активно помогаем нашим разработчикам привлекать финансирование федеральных институтов развития. К ним, в первую очередь, относятся программы Фонда содействия инновациям. В 2022 году мы смогли привлечь на региональные проекты рекордную сумму – 364 млн рублей, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.