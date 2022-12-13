В Самаре отремонтируют еще 4 общественных территории в 2023 году

В областном центре продолжат формировать городскую среду

В Самаре продолжают реализовывать программу по формированию современной городской среды. В следующем году планируют отремонтировать еще 4 пространства.

Специалисты продолжат работы по обновлению парка «Воронежские озера», парка «Молодежный», «Ерик Парка» и сквера «Самарец». За эти пространства проголосовали большинство местных жителей. В следующем году также продолжат строительство новых дорог в Куйбышевском районе Самары.

Помимо этого, в 2023 году, благодаря поддержке правительства региона, закупят 12 новых односекционных трамвайных вагонов для МП «ТТУ», которые будут адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.

- Бюджет является социально ориентированным, почти 50% направлено на социальную политику. Документ тщательно прорабатывался с депутатами, учитывает их предложения и соответствует целям национальных проектов и Стратегии развития города, - отметила Елена Лапушкина.

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