В Самаре местная жительница купила паспорт, чтобы снять деньги с чужого счета

Женщина незаконно купила паспорт
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница решила незаконно заработать. Она купила фальшивый паспорт, чтобы снять деньги с чужого счета.
По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году подозреваемая купила паспорт иностранного гражданина. Она забрала его из тайника. По поддельному паспорту женщина открыла счет, а в документ вклеила свою фотографию и поставила подпись. После злоумышленница направилась в отделение банка и предъявила поддельный паспорт. Сотрудники засомневались в подлинности документа и обратились за помощью к правоохранителям.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 3-х лет лишения свободы.
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