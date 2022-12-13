Успехи Самарской области в дорожном строительстве отметили на федеральном уровне

Регион вошел в число лидеров по перевыполненным планам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Результаты работы Самарской области в сфере дорожного строительства отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хиснуллин. Президент страны по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов.

Всего в этом году в стране уложили 165 млн квадратных метров асфальта. Зампред правительства отметил, что такой результат удалось получить, благодаря работе с губернаторами. Весомый вклад в выполнение задач внесла Самарская области. В 2022 года в регионе построили и отремонтировали 640 км дорог – это считается рекордным показателем. По предварительным итогам уходящего года, губерния вошла в топ-10 регионов страны, которые смогли перевыполнить план.

На данный момент в Самарской области продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». Готовность объекта оценивают на 71%. Также в областной столице на год раньше срока запустили рабочее движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

- Результат реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект — это сохраненная человеческая жизнь. А мы видим эффект – снижение погибших в ДТП, а значит, спасенные жизни, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

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