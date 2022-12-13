Губернатор Самарской области провел заседание штаба по социальной газификации

Губернатор провел совещание штаба. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по социальной газификации. Встреча состоялась во вторник, 13 декабря 2022 года.

В регионе продолжает действовать программа развития газоснабжения и газификации. Проект предусматривает строительство 12 газопроводов в поселках, 2 газораспределительные станции и сети в 9 населенных пунктах. Благодаря этому удастся обеспечить газом почти 1700 домов. Также во время заседания обсудили ход исполнения программы по соцгазификации и предоставление субсидий нуждающимся.

В регионе размер компенсации предоставляется льготным категориям граждан на строительство и покупку оборудования составляет 145 тысяч рублей. Льготой уже смогли воспользоваться 159 человек. В следующем году размер выплаты увеличится до 169 тысяч рублей. По решению губернатора, действие льготной программы продлено до 2025 года, также в список получателей включены дополнительные категории, в том числе участники СВО и члены их семей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.