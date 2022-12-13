В Самарской области мужчину, пугавшего супругу оружием, оштрафуют на 100 тысяч рублей

Мужчину задержали правоохранители
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местный житель решил самостоятельно изготовить оружие. Правоохранители задержали подозреваемого.
По информации прокуратуры по региону, житель села Черновка незаконно изготавливал и хранил оружие. В декабре 2018 года мужчина, ранее уже судимый за хранение автомата, самостоятельно сделал гладкоствольное огнестрельное оружие и хранил его на своем участке в детской игрушке. Изделие было схоже с автоматом и сделано из камуфляжного материала. Сотрудники полиции получили сообщение, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и пугал супругу оружием.
Правоохранители прибыли на место и задержали злоумышленника. Мужчину приговорили к условному сроку на 3 года и 1 месяц, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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