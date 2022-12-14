Самара вошла в топ лучших городов страны для идеального отдыха на зимних каникулах

Особой популярностью во время новогодних каникул пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в список лучших городов страны для идеального места для отдыха на зимних каникулах. Результаты проведенного опроса представил SuperJob.

Наряду с такими городами как Анапа, Волгоград, Краснодар, Камчатка и другими на новогодние праздники в Самару хотели бы отправиться 24% опрошенных россиян: 30% мужчин и 22% женщин. Особой популярностью во время новогодних каникул пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

При этом поклонников зимнего Санкт-Петербурга больше среди женщин, а вот поехать в январе в Сочи чаще мечтают мужчины. В рейтинг вошли также Карелия, Байкал, Алтайский край, Великий Устюг, Домбай, Ставрополье, Казань, Калининград и другие.

Только вот ехать в другие города мечтают не все. Так, провести январские каникулы дома, в своем городе, мечтают 43% респондентов (мужчины больше женщин).

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