Лекция историка Алексея Исаева пройдет в самарском Доме офицеров 18 декабря

Лектор Алексей Исаев является директором центра истории военной экономики РАНХиГС при президенте РФ. Фото: окружной Дом офицеров

Уже в это воскресенье, 18 декабря, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет лекция Алексея Исаева «Предопределенность успеха и поражений: на примерах операций Красной Армии в Великой Отечественной войне».

Мероприятие организовано в рамках совместного образовательного проекта Дома офицеров и киностудии «Самарафильм» — «Перекресток истории». Лектор Алексей Исаев является кандидатом исторических наук, директором центра истории военной экономики РАНХиГС при президенте РФ.

Попасть на лекцию в роли слушателей может каждый желающий житель Самарской области. Вход свободный. Мероприятие состоится по адресу: г. Самара, ул. Шостаковича, 7.

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