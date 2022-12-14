Клиенты ВТБ смогут пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

Инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в банке, получили возможность пополнять счета через Систему быстрых платежей со счета в любом банке.

Сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово.

Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения банка Мои Инвестиции. Для того, чтобы пополнить брокерский счет, нужно зайти на вкладку «Пополнить» и выбрать «С моего счета в другом банке».

- Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения, чтобы нашим клиентам были доступны самые передовые технологии. Теперь наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом, - отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.