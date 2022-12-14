Налоговая проведет день открытых дверей в Самарской области 15 декабря 2022 года

День открытых дверей пройдет во всех налоговых инспекциях региона / Фото: www.nalog.gov.ru

В четверг, 15 декабря 2022 года, ФНС проведет в Самарской области день открытых дверей для налогоплательщиков. Он будет посвящен введению института единого налогового счета. Мероприятие пройдет с 9:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях региона.

В день открытых дверей специалисты налоговой службы расскажут самарцам, что такое единый налоговый счет и какие у него преимущества. Также они проинформируют, какие изменения ждут всех налогоплательщиков с 1 января 2023 года, поведают о новом порядке и сроках уплаты налогов. Кроме того, сотрудники ФНС расскажут, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи и как будет формироваться единое сальдо расчетов по налогам.

Участники мероприятия узнают обо всех преимуществах единого налогового счета и о других новшествах в 2023 году. Также они смогут задать специалистам интересующие вопросы и получить подробные ответы.

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