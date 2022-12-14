В Самарской области парень на отечественной легковушке сбил 34-летнего мужчину

По информации полицейских, водитель с декабря 2021 года нарушал ПДД 16 раз. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 13 декабря, в 07:30 в Волжском районе Самарской области 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217030» сбил 34-летнего мужчину.

— Мужчина ехал по трассе «Самара - Бугуруслан - Петра Дубрава». На четвертом километре автомобильной дороги он наехал на пешехода, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Проезжую часть переходил слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода 34-летний мужчина. Отмечается, что пешеходный переход был в зоне видимости.

С место аварии пешеход был госпитализирован в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. По информации полицейских, водитель отечественной легковушки с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 16 раз.

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