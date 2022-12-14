В Самаре подрядчик сорвал ремонт столовой для курсантов института ФСИН

ФАС включила проштрафившуюся фирму в реестр недобросовестных подрядчиков

Самарскому институту ФСИН России попался недобросовестный подрядчик. Учебное заведение наняло компанию для капитального ремонта столовой в общежитии курсантов, но так и не дождалось полного выполнения работ.

Юридический институт заключил контракт с ООО «Сириус» в октябре 2022 года. Его стоимость составила 1,2 млн рублей. Согласно договору, фирма должна была начать ремонт помещений 22 октября, а закончить 30 октября. Однако в установленный срок подрядчик работы не выполнил. Более того, он игнорировал все письма от заказчика.

Учреждение в одностороннем порядке расторгло контракт и обратилось в Самарское УФАС. Оно потребовало, чтобы компанию «Сириус» включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Антимонопольный орган удовлетворил требования института ФСИН и отправил фирму в «черный список» на два года.

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