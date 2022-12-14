«Крылья Советов» продлили контракт с Гленном Бейлом до 2025 года

До Самары Бейл играл в чемпионате Нидерландов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с 27-летним защитником Гленном Бейлом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

- Гленн привлекает внимание не только российских, но и зарубежных клубов. Мы рады, что у нас сложились теплые отношения, и Гленн, как и клуб, заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество, - сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Функционер также отметил, что новый контракт с Бейлом – это работа по сохранению игроков команды. В клубе также планируют усилиться в зимнюю паузу.

Напомним, Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. До этого защитник выступал в чемпионате Нидерландов за «Гронинген», «Дордрехт» и «Эммен».