Детсад на 120 мест разместят в бывшем здании вечерней школы № 8 в Самаре

Новый детский сад откроют в здании на улице Победы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре планируют открыть еще один детский сад. Его хотят разместить в бывшем здании вечерней школы № 8 на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В бюджете запланированы средства для возврата в систему общего образования здания вечерней школы № 8. Там планируется провести капитальный ремонт и разместить детский сад на 120 мест, - отметили в мэрии. Сроки проведения работ пока не обозначены.

Напомним, в бюджете на 2023 год также заложили средства на строительство нового детского сада в Промышленном районе. Его намерены возвести в рамках нацпроекта «Демография» в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской. Учреждение будет рассчитано на 240 мест.

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