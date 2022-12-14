Глава Самары представила актуализированную Стратегию развития города жителям Куйбышевского района

Глава Самары проведет встречи, посвященные обновленной Стратегии, во всех районах Фото: администрация Самары

Во вторник, 13 декабря 2022 года, глава Самары Елена Лапушкина представила жителям Куйбышевского района актуализированную Стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Подобные встречи в ближайшие недели пройдут и в других районах областной столицы.

Напомним, Стратегию развития Самары разработали в 2013 году. За это время многое изменилось как на федеральном, так и на региональном уровнях. В связи с этим было решено актуализировать документ. Обновленную Стратегию представили депутатам гордумы. Они проголосовали за ее утверждение.

- Мы не создавали новую стратегию, мы ее актуализировали, потому что много времени с той поры прошло, произошли изменения в законодательстве. Те решения, которые были приняты, позволили обеспечить устойчивое развитие экономики города, способствовали укреплению позиции Самары как важнейшего транспортного, культурного, спортивного, туристического центра России, - подчеркнула Елена Лапушкина.

Стратегию развития Самары дополнили новыми приоритетными направлениями. В ней отразили повышение уровня и качества жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий, развитие физической культуры и спорта, обеспечение эффективной работы органов МСУ и др.

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