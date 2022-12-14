Самарцев приглашают на юмористический концерт Игоря Христенко 16 декабря

Игорь Христенко - один из самых ярких артистов юмористического жанра

Жителей Самары приглашают на юмористический концерт Игоря Христенко 16 декабря 2022 года. Выступление артиста состоится в ДК «Заря». Начало концерта – в 19.00.

Игорь Христенко по праву считается одним из самых ярких современных артистов, работающих в юмористическом жанре. Артист театра «Кривое зеркало» славится мастерством тонкого интеллигентного юмора и виртуозного перевоплощения на сцене. Известные артисты, политики – в его репертуаре более сотни разных ролей, в том числе женских, роли в кино и в детском юмористическом журнале «Ералаш!». А его художественные монологи дарят зрителям неподдельную радость жизни. Поэтому неудивительно, что артист пользуется большой популярностью у представителей всех поколений.

- Приходите на концерт Игоря Христенко и два часа смеха вам обеспечено! – приглашают самарцев организаторы.