Новую редакцию закона о занятости подготовили в России

Законопроект подготовили "Единая Россия" и Минтруда

В России хотят внести изменения в закон о занятости, направленные на профилактику безработицы. Они позволят расширить категории граждан, которые могут пользоваться услугами в сфере занятости, создать дополнительные возможности для трудоустройства молодежи и учесть права мобилизованных. Законопроект подготовили партия «Единая Россия» и Минтруда.

Отельное внимание планируется уделить самозанятым и индивидуальным предпринимателям. По мнению депутата Госдумы от Самарской области Андрея Трифонова, поддержка этих категорий приведет к росту экономики в регионах и появлению новых рабочих мест.

- В прошлом году «Единая Россия» способствовала, чтобы на поддержку людей в регионах и малого бизнеса во время пандемии было направлено 4,5 трлн рублей. Это позволило предотвратить закрытие многих предприятий, - отметил народный избранник.

Также депутат напомнил о преимуществах официального статуса самозанятого, который сейчас имеют более 2,3 млн человек. Среди них: возможность заключения официальных договоров и защита от нарушения договоренностей.

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