ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн

Банк проанализировал, как часто клиенты приходят сегодня в отделения для оформления продуктов и услуг. В этом году доля посетителей составила 19% от общей базы активных клиентов против 22% в прошлом. При этом их общее число выросло за год на 500 тысяч. Одновременно клиенты банка стали активнее прибегать к дистанционным каналам.

В этом году наибольшую долю посетителей точек продаж составили люди в возрасте 46-60 лет. Каждый четвертый клиент – в возрасте от 36 до 45 лет, каждый пятый – 26-35 лет и старше 60 лет. На молодежь до 25 лет пришлось только 9% всех обращений.

Около половины клиентов, которые посещают офисы банка, одинаково активны как онлайн, так и в офлайн каналах. Лишь четверть из них вообще не проводят операций в онлайн банке.

Самые популярные запросы, с которыми клиенты обращаются в отделения банка – это оформление кредита, изменение клиентских данных и выдача карты.

Одновременно пользователи банковских услуг демонстрируют рост спроса на цифровые каналы. Сегодня онлайн оформляется почти половина розничных продуктов банка. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений. На втором месте – потребительские кредиты.

- После окончания пандемии многие эксперты прогнозировали падение интереса россиян к посещению банковских офисов до 30%. Сокращение доли от общей клиентской базы действительно есть, но оно явно не носит столь драматичный характер. Ежедневно наши отделения посещают свыше 100 тысяч человек, более 40% продаж среди самых востребованных продуктов приходится именно на офисную сеть. Роль офисов смещается в сторону консультирования, помощи в оформлении сложных финансовых продуктов, а также обучения по работе с онлайн-сервисами, доля которых стремительно растет. В связи с этим меняется и формат офисов, которые становятся более технологичными, свободными и похожими скорее на коворкинги, чем на классические отделения банков, – комментирует результаты исследования заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.