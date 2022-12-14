В Самаре местные жители украли 10 крышек колодцев за неделю

Злоумышленники сняли 10 крышек. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре местные жители продолжают воровать крышки колодцев. Только за неделю злоумышленники сняли 10 штук.

По информации «РКС-Самара», в полицию уже подали заявление о краже 10 крышек. Специалисты отмечают, что, скорее всего, их уже сдали в пункты приема. Ущерб от действий похитителей составил 20 тысяч рублей. Несмотря на материальную составляющую, ресурсники больше переживают за безопасность местных жителей. В темные часы число краж увеличивается.

Всего в том году искатели легкой наживы «обезглавили» 232 колодца. Работники компании устанавливают защитные устройства, чтобы жители не получили травму и не упали внутрь колодца.

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