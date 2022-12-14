Найденного в Жигулевске красавца-глухаря забрали в приют для диких животных

Сейчас пернатый находится под наблюдением специалистов нацпарка / Фото: vk.com/npsamluka

Стала известна судьба краснокнижного глухаря, который на прошлой неделе взбудоражил жителей Жигулевска. Редкая птица в течение нескольких дней появлялась то в одном дворе города, то в другом, важно разгуливала по газонам и активно позировала перед камерами. При этом ничуть не боялась людей.

Местные жители переживали, что красавец-глухарь может стать жертвой собак. Они вызывали специалистов для его поимки, но все было тщетно. Пернатый «горожанин» показал отличные летательные навыки. Все понадеялись, что молодой самец погостит в Жигулевске и улетит обратно в лес. Но не тут-то было. Сердобольные жители стали подкармливать глухаря, и он явно вознамерился задержаться в гостеприимном городе.

Через некоторое время птицей заинтересовались подростки. Они стали пугать ее петардами. Тогда один из местных жителей проявил чудеса сноровки и все-таки поймал глухаря. После этого мужчина отвез пернатого путешественника в приют для диких животных «Дом Айболита» нацпарка «Самарская Лука».

Специалисты осмотрели глухаря. Он оказался полностью здоров. По словам представителей нацпарка, птица доверчива и слишком близко подпускает к себе людей. Это может говорить о том, что до недавнего времени он жил у кого-то дома. Пока пернатый останется в приюте: возвращать его хозяину нельзя, поскольку содержание диких животных в качестве домашних запрещено. В лес птицу пока тоже не собираются отпускать — она может быть не приспособлена к жизни в дикой природе.

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