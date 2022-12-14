Прямая линия с полковником полиции по вопросам миграции пройдет 15 декабря 2022 года

Тематика вопросов должна касаться оказания государственных услуг в сфере миграции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Уже завтра, 15 декабря, с 15:00 до 16:00 пройдет прямая телефонная линия по вопросам миграции. Ее проведет временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.

В течение часа все желающие могут позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить компетентный ответ на свой вопрос. Тематика вопросов должна касаться оказания государственных услуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией на территории Самарской области.

Задать интересующий вопрос можно и другим способом. Еще один вариант – озвучить его в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.