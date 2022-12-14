Самарские инспекторы помогли водителю поломанного тягача

Водитель грузовика смог продолжить движение. Фото: ГУ МВД России по региону

В Волжском районе Самары сотрудники госавтоинспекции помогли водителю. У мужчины перестал заводиться тягач.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель большегруза ехал из Казахстана в Саратов, на трассе произошла поломка двигателя. Автолюбитель долгое время пытался устранить проблему, но ему не удавалось завести замерзший тягач. Экипаж дорожных полицейских патрулировал участок, сотрудники остановились и решили помочь водителю. Автоинспекторы напоили мужчину горячим чаем, а после помогли завести грузовой автомобиль.

Отмечают, что проезжавшие мимо водители также охотно останавливались и оказывали необходимую помощь. Владелец грузовика поблагодарил неравнодушных.