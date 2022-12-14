Депутаты предложили вернуть систему распределения выпускников медицинских вузов

В России могут вернуть распределение врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России придумали, как решить проблему с дефицитом медицинских работников. Речь идет о возвращении системы распределения выпускников вузов. Такую инициативу озвучили депутаты думы Курской области.

По словам народных избранников, в последнее время наблюдается нехватка врачей, особенно в селах. В связи с этим депутаты предложили увеличить размер единовременной выплаты медикам, переехавшим в сельскую местность. Врачам — до 3 млн рублей, а фельдшерам и медсестрам — до 1,5 млн.

Еще одна инициатива касается возврата распределения выпускников медицинских вузов, которые обучаются за счет бюджета. Как пишут «Курские известия», депутаты планируют отправить свои предложения в Правительство РФ.

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