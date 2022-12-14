В Самарской области более 20 детей-сирот обрели собственный дом благодаря жилищным сертификатам

Фото: Самарская губернская дума

24 сироты из Самарской области стали новоселами, реализовав жилищный сертификат. Новая мера соцподдержки начала действовать в этом году, в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 45 млн рублей. Информация была озвучена 14 декабря в Самарской губернской думе на заседании межведомственной рабочей группы по проработке вопросов обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также постинтернатного сопровождения таких лиц.

Сертификат дает возможность социально-адаптированным лицам из числа детей-сирот, достигшим 23 лет, купить жилье в любом муниципальном образовании губернии. Его можно использовать совместно с собственными средствами или средствами материнского капитала.

В этом году жилищными сертификатами воспользовались в Самаре и Тольятти, Волжском, Камышлинском, Красноармейском, Красноярском, Похвистневском и Сызранском районах. 6 муниципальных образований готовы присоединиться к этой программе в 2023 году . Финансирование в областном бюджете предусмотрено на ближайшие три года.

- Введение жилищных сертификатов - это очень большая заслуга правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым. Не все субъекты Российской Федерации пошли по этому новому пути, но сегодня мы видим, насколько востребован такой формат обеспечения жильем. Это дает возможность детям-сиротам самим выбирать жилье, с учетом их материальных возможностей и семейного положения, - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.