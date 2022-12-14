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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:34

Самара попала в список самых желаемых направлений среди путешественников

Россияне забронировали множество билетов
Алена ПРОВКИНА
Самара попала в топ самых популярных направлений

Самара попала в топ самых популярных направлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие путешественники забронировали билеты в Самару. Областной центр попал в список популярных направлений.

По информации сервиса путешествий Туту.ру, в декабре многие россияне планируют путешествия внутри страны. Средний чек перелета туда и обратно превысил 13 тысяч рублей. В фаворитах остаются Москва и Сочи. Помимо этого, в десятку самых популярных маршрутов вошли: Санкт-Петербург, Минеральные воды, Калининград, Екатеринбург, Махачкала, Казань, Самара и Уфа.

Из заграничных направлений в лидеры выбились Узбекистан, Армения, Таджикистан. Также среди них 8% купленных билетов - в Турцию.

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