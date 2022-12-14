Глава ПГУТИ рассказал об обновлении проректорского состава и «омоложении» преподавателей

Вадим Ружников возглавляет университет с мая 2022 года / Фото: www.psuti.ru

В 2022 году в ПГУТИ произошли серьезные кадровые перестановки. Сначала сменился ректор, а вслед за ним — управленческая команда и преподавательский состав. Новый глава самарского вуза Вадим Ружников рассказал, что поменялось в работе университета.

— Проректорский состав обновлен почти полностью. Остался лишь один человек из прежней команды — первый проректор Алексей Салмин. Со мной пришла новая команда, которая по-другому смотрит на происходящее в вузе, — поделился в интервью порталу Волга Ньюс Вадим Ружников.

По словам ректора, «помолодел» преподавательский состав. Если ранее средний возраст педагогов вуза составлял 47,7 года, то теперь — 44,4 года. Это удалось сделать благодаря привлечению новых молодых кадров — выпускников и аспирантов. Университет планирует увеличить долю преподавателей моложе 39 лет. Довести этот показатель как минимум до 35%.

Напомним, Вадим Ружников возглавил ПГУТИ в мае 2022 года. До него пост ректора занимал Дмитрий Мишин. Тому пришлось уйти в отставку из-за скандала с ремонтом общежития на улице Ерошевского — работы оказались выполнены не полностью и плохо. Недавно бывшему руководителю вуза вынесли приговор за злоупотребление должностными полномочиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал