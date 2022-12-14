Пьяный сызранец «заминировал» ж/д объект, чтобы проверить реакцию экстренных служб

Правоохранители не оценили шутку взрослого хулигана Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 55-летний житель Сызрани. Мужчину обвиняют в ложном сообщении о минировании ж/д объекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в августе 2022 года. Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся акте терроризма. На место сразу же выехали полицейские, кинологи с собакой, росгвардейцы. Они обследовали всю территорию, но ничего опасного не нашли. Вызов оказался ложным.

Как выяснилось, переполох устроил местный житель. Он напился и решил проверить реакцию оперативных служб. Хулиган признал свою вину и раскаялся. По данным правоохранителей, мужчина уже был судим за кражу, подделку документов и незаконное хранения оружия. Теперь ему предстоит ответить за ложное сообщение о минировании. Максимальное наказание, которое может грозить сызранцу, - от 3 до 5 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал