В Самаре женщина избила своего супруга руками и ногами до смерти

Женщина может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница не смогла справиться с эмоциями и избила своего мужа. Мужчина получил не менее 40 ударов руками и ногами.

По информации прокуратуры по Самарской области, супруги выпивали вместе со своими знакомыми в квартире на улице Георгия Димитрова. 58-летняя женщина не смогла уладить конфликт словесно и начала избивать своего мужа. Из-за полученных повреждений мужчина скончался спустя некоторое время. Подсудимая не признает свою вину.

Суд обвиняет женщину в причинении тяжкого вредя, повлекшего смерть потерпевшего. Уголовное дело передали в районный суд. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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