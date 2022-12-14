В Самаре женщина избила своего супруга руками и ногами до смерти

Женщина может оказаться в колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница не смогла справиться с эмоциями и избила своего мужа. Мужчина получил не менее 40 ударов руками и ногами.
По информации прокуратуры по Самарской области, супруги выпивали вместе со своими знакомыми в квартире на улице Георгия Димитрова. 58-летняя женщина не смогла уладить конфликт словесно и начала избивать своего мужа. Из-за полученных повреждений мужчина скончался спустя некоторое время. Подсудимая не признает свою вину.
Суд обвиняет женщину в причинении тяжкого вредя, повлекшего смерть потерпевшего. Уголовное дело передали в районный суд. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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