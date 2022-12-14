Стало известно, как украсят территорию у «Солидарность Арены» в Самаре к Новому году

Возле спортобъекта сделают лыжные трассы и горки для катания на ледянках и тюбингах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как планируют преобразить территорию около стадиона «Солидарность Арена» в Самаре к новогодним праздникам. Площадку украсят в тематике Года педагога и наставника, которым объявлен 2023-й.

— В среду, 14 декабря, на стадионе начинается проработка концепции, в которой пройдут предстоящие зимние каникулы. В этом году не будет широкомасштабный гуляний, фейерверков и концертов, — сообщили в ГАУ «Самара Арена».

Главная концепция самарской олимпийской деревни — пропаганда ЗОЖ — будет сохранена. Около стадиона вновь сделают лыжные трассы и безопасные горки для катания на тюбингах и ледянках. Также будут организованы бесплатные экскурсии в музей «Крыльев Советов».

По словам директора ГАУ «Самара Арена» Виталия Иванова, впервые преобразится первая аллея. Особое внимание уделят детским площадкам. Для гостей будет работать бесплатная парковка (Южная) на 1300 мест. Территорию стадиона планируют подготовить к 30 декабря 2022 года. Подробная программа мероприятий у «Солидарность Арены» станет известна позднее.

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