В Самарской области в конце недели ослабеют морозы

Синоптики предупредили местных жителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в начале недели сохранялось влияние поля повышенного атмосферного давления. Ближе к выходным морозы ослабеют.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в конце недели приблизится фронтальный раздел циклонического вихря. Ожидаются умеренные осадки. Температура воздуха в выходные дни от -9 до +3 градусов. В воскресенье, 18 декабря 2022 года, возможен дождь.
Напомним, сегодня в регионе объявили желтый уровень опасности. В губернии усилился ветер. Его порывы достигли 15-18 метров в секунду.
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