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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:31

В Самарской области в конце недели ослабеют морозы

Об этом сообщили синоптики
Алена ПРОВКИНА
Синоптики предупредили местных жителей

Синоптики предупредили местных жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале недели сохранялось влияние поля повышенного атмосферного давления. Ближе к выходным морозы ослабеют.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в конце недели приблизится фронтальный раздел циклонического вихря. Ожидаются умеренные осадки. Температура воздуха в выходные дни от -9 до +3 градусов. В воскресенье, 18 декабря 2022 года, возможен дождь.

Напомним, сегодня в регионе объявили желтый уровень опасности. В губернии усилился ветер. Его порывы достигли 15-18 метров в секунду.

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