Неизвестные сливают сточные воды в реку Падовка около пгт. Стройкерамика

Нарушителей привлекут к ответственности / Фото: t.me/s/ombudsman63

Жители пгт. Стройкерамика забили тревогу — неизвестные сбрасывают сточные воды в реку Падовка. Это продолжается уже не один месяц. Однако нарушителей найти пока не удалось.

— Местные жители обратились с жалобами на сброс сточных вод вблизи городского поселения. В октябре сотрудник аппарата выезжал на место и нашел подтверждение информации. Тогда были направлены обращения в полицию и Росприроднадзор, — сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Недавно в Стройкерамику выезжали сотрудники Росприроднадзора. Они обследовали местность. Как выяснилось, сброс сточных вод продолжается. По словам омбудсмена, это видно по прозрачности воды — выше и ниже предполагаемого источника загрязнения. Специалисты взяли пробы на анализ. Они определят, какой вред был причинен окружающей среде, а также примут меры в отношении нарушителей.

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