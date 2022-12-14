В Самарской области прошли обучающие оздоровительные тренинги для соцработников

Специалисты обучили социальных работников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты Чапаевского центра общественного оздоровления провели тренинги для социальных работников. Сотрудники получили информацию по темам «Цифры моего давления» и «Техника оздоровительной ходьбы».

Занятие проводят в малых группах, до 15 человек. Медики, специалисты по общественному здоровью и психологи обучают слушателей практическим навыкам. Соцработники измеряют артериальное давление, оказывают первую помощь при инсульте, рассчитывают индекс массы тела, калории и учатся оздоровительным техникам. Целью программы является повышение интереса к здоровью.

Обучение разделили на несколько блоков: обследование, правильное питание, двигательная активность и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. За год уже провели более 20 подобных мероприятий для социальных работников.

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