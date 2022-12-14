В Красноглинском районе Самары колеса катафалка вмерзли в лед

Мужчины пытались вызволить автомобиль. Фото: "Самара №1"

В Самаре из-за перепадов температур и коммунальных аварий на дорогах образуется толстый слой льда. Очевидцы поделились кадрами замерзшей дороги.

Судя по опубликованным кадрам, машина ритуальных услуг попала в ледяной плен. Колеса вмерзли в дорогу. В социальных сетях пользователи отмечают, что вызволить автомобиль пытались 4 мужчины. Отмечают, что двор в подобном состоянии уже продолжительное время.

Напомним, ранее глава города Самара Елена Лапушкина взяла на контроль работы специалистов. Дворы приводят в нормативное состояние.

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