Самарцы пожаловались на коммунальную аварию на улице Стара-Загора

Вода стекала вниз по пешеходной дороге. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на коммунальный прорыв. Вода растеклась по улице Стара-Загора,167б.

Судя по опубликованному сообщению в социальных сетях, коммунальная авария случилась глубокой ночью. Долгое время вода продолжала течь на пешеходные дороги. Пользователи стали шутить, что совсем скоро рыба из магазина переберется в новую «реку». Что случилось с прорывом – пока неизвестно.

Напомним, в областной столице горожане поделились кадрами застрявшего катафалка. Автомобиль ритуальных услуг попал в ледяной плен.

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