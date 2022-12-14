Самарский блогер показал «дыхание Волги» в декабре 2022 года

Над Волгой появился густой туман. Фото: скриншот видео

В Самарской области лед еще не полностью сковал реки. Городской блогер поделился видео с «дыханием Волги».

Сергей Бобин опубликовал в своих социальных сетях кадры с высоты птичьего полета. Над волгой образовался густой туман, который автор назвал «дыханием» перед полным замерзанием. Пока лед появился только в некоторых местах. Специалисты не рекомендуют пока что выходить на воду.

Напомним, в регионе пока прослеживаются температурные перепады. Синоптики предупредили жителей о потеплении в ближайшие выходные. В воскресенье возможен дождь.

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