В Самаре работница телефонного салона незаконно «вскрыла» чужие переписки

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница незаконно предоставила чужие переписки и данные звонков. Женщина работала в салоне связи.

По информации СУ СК России по Самарской области, в сентябре текущего года подозреваемая была на работе в телефонной компании. Женщина без разрешения владельца предоставила данные чужой переписки и телефонных разговоров. Также жительница областного центра просмотрела конфиденциальную информацию обо всех соединениях абонентского номера.

На данный момент правоохранители проводят необходимые проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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