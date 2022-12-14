В Самаре работница телефонного салона незаконно «вскрыла» чужие переписки

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница незаконно предоставила чужие переписки и данные звонков. Женщина работала в салоне связи.
По информации СУ СК России по Самарской области, в сентябре текущего года подозреваемая была на работе в телефонной компании. Женщина без разрешения владельца предоставила данные чужой переписки и телефонных разговоров. Также жительница областного центра просмотрела конфиденциальную информацию обо всех соединениях абонентского номера.
На данный момент правоохранители проводят необходимые проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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